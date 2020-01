Alertă în Filipine. Cel puţin 162 de persoane au fost evacuate din jurul vulcanului Taal Politia si-a intensificat verificarile pentru evacuarea localitatilor situate pe o raza de 14 kilometri, in jurul vulcanului, in provincia Batangas, la 66 kilometri la sud de Manilla.



Institutul filipinez de vulcanologie si seismologie (Phivolcs) a anuntat ca ativitatea in craterul principal a prezentat o "emisie constanta de abur si explozii slabe neregulate" in ultimele 24 de ore. Exploziile au generat "nori de cenusa care a ajuns de la 50 pana la 600 de metri inaltime", a precizat sursa citata.



Vulcanul Taal, al doilea cel mai activ din Filipine, a erupt de 33 de ori din…

Sursa articol si foto: rtv.net

