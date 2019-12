Stiri pe aceeasi tema

- Se strica vremea in toata tara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de precipitatii moderate cantitativ, predominant ninsori la munte, valabila de duminica, de la ora 20.00, pana marti, in Ajunul Craciunului, la aceeasi ora.

- Reprezentantii Apararii Civile din Filipine i-au indemnat vineri pe locuitori sa se pregateasca de sosirea unui puternic taifun ce se indreapta spre coasta estica a tarii, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Taifunul Kammuri, insotit de viteze ale vantului de 140 de kilometri la ora si de rafale…

- In ultimele 3 ore vantul a prezentat intensificari temporare cu viteze la rafala de pȃna la 50 km/h la Vladeasa 1400, iar in zona montana inalta de pȃna la 104 km/h la Vf. Iezer. In urmatoarele 3 ore, vantul va avea intensificari temporare cu viteze la rafala in general de 50-60 km/h, iar pe creste,…

- VREMEA. Meteorologii au emis, marti dimineata, noi avertizari nowcasting cod galben de vant, valabile in zone montane din Muntenia, pe durata orelor urmatoare. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 10.00, la altitudini de peste 1.800 de metri, in judetele Arges, Prahova si Dambovita,…

- Avertizarea meteorologica va fi valabila pana la miezul nopții pe intreg teritoriul țarii. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe e arii extinse se prevad intensificari ale vantului in rafale de pana la 15-20 de metri pe secunda.

- Un seism cu magnitudinea revizuita la 6,4 s-a produs miercuri la o distanta de 69 de kilometri nord-vest fata de orasul General Santos din insula Mindanao, Filipine, potrivit Institutului american de geofizica (USGS), citat de Reuters, conform Agerpres. Nu sunt asteptate valuri distructive…