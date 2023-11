Stiri pe aceeasi tema

- Un avion militar italian a cazut sambata in timpul unor exercitii la Torino (nord-vestul Italiei), lovind o masina si omorand o fetita in varsta de cinci ani, au relatat media italiene, transmite Reuters.

- Un avion militar italian a cazut sambata in timpul unor exercitii la Torino (nord-vestul Italiei), lovind o masina si omorand o fetita in varsta de cinci ani, au relatat media italiene, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Agentia de presa italiana AGI a relatat ca un baiat in varsta de 9 ani,…

- Un avion militar italian s-a prabușit sambata in timpul unui show aviatic la Torino (nord-vestul Italiei), lovind o masina si omorand o fetita in varsta de cinci ani, au relatat media italiene, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Un avion tactic de bombardament Su-24 s-a prabusit marti in sudul regiunii Volgograd in timpul unui zbor de antrenament, a anuntat agentia de stiri TASS, citand Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters.

- Un avion tactic de bombardament Su-24 s-a prabusit marti in sudul regiunii Volgograd in timpul unui zbor de antrenament, a anuntat agentia de stiri TASS, citand Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters.

- O aeronava a companiei Tailwind Airlines care zbura pe ruta Antalya-Praga si care avea la bord 112 pasageri a aterizat de urgenta, vineri dimineata, pe Aeroportul ”Henri Coanda” Bucuresti, dupa ce a anuntat detectarea unor posibile scurgeri de combustibil. ”In cursul diminetii de vineri, 8 septembrie,…

- In acest moment este alerta pe Aeroportul Internațional Henri Coanda din Otopeni. Mai mulți pasageri sunt panicați, dupa ce personalul unei companii aeriene a precizat ca au fost inregistrate scurgeri de combustibil.

- Un al doilea avion pe care unele canale media l-au legat de seful gruparii de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, se afla de asemenea in aer, miercuri seara, facand o cursa Moscova - Sankt Petersburg in momentul prabusirii aeronavei in care se afla liderul mercenarilor rusi. Directorul general al companiei…