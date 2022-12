Alertă în Dolj! Polițiștii caută un criminal care și-a decapitat prietenul cu o drujbă Polițiștii din Dolj cauta un tanar cu probleme psihice care și-a omorat prietenul cu o drujba. Este vorba mai exact de Ștefanița Marcel, care este cunoscut drept Fane Macarena. Acesta a disparut dupa comiterea faptei, fiind cautat in zona dintre Bechet-Dabuleni-Damian-Ostroveni. Crima a avut loc chiar in noaptea de Ajun. La acel moment, un apel la 112 facut de o femeie de 50 de ani, din comuna Calarași, sesiza faptul ca, vecinul sau, de 57 de ani, este decedat in locuința. La fața locului s-au deplasat de urgența polițiștii care au constatat ca cele sesizate se confirma. Intrucat au rezultat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

