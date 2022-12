Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Dolj este in alerta dupa ce un tanar cu probleme psihice și-a omorat prietenul cu o drujba. Crima a avut loc in ajunul Craciunului, in comuna Calarași, iar criminalul nu a fost prins. Citește și: O noua inșelatorie a lasat zeci de romani fara bani inainte de Sarbatori Principalul suspect…

- O familie din Bistrița trece prin momente tragice. Marin Rus a plecat acum trei luni de zile in Germania, ca sa lucreze la un hotel, pentru a-și ajuta familia ramasa in țara. De vineri seara nu se mai știe nimic despre el.„A lucrat la o firma și acum la un hotel din Nurnberg. Eu am ramas acasa cu cei…

- Mai multe mașini au fost incendiate, joi seara, pe doua strazi din Sectorul 4 al Capitalei. Un tanar de 27 de ani este suspectat ca a furat mai multe bunuri din autoturisme și apoi le-a incendiat. E a fost reținut. ”Joi, 10 noiembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului…

Alerta in Maramureș! Poliția cere ajutorul cetațenilor: Un tanar de 27 de ani este cautat de oamenii legii.