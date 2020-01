Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat ca noul coronavirus din China s-ar putea raspandi la nivel mondial și a indemnat spitalele din intreaga lume sa se pregateasca pentru acest scenariu, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Din informațiile pe care le avem este…

- Un barbat in varsta de 61 de ani a murit din cauza noului tip de pneumonie depistat la finalul anului trecut in orasul chinez Wuhan, au anuntat autoritatile, citate de Bloomberg, scrie news.ro.Dintre cei 41 de oameni diagnosticati cu virusul, sapte se afla in stare critica, doi au fost externati,…

- Alerta. Cutremur dupa cutremur, in Romania de Craciun. Vezi ce se intampla! Trei cutremure de suprafata s-au produs miercuri dimineata in zona Moldovei, judetul Vrancea, cu magnitudini de 3,1 grade, 2,2 grade si 2,5 grade pe scara Richter, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare…

- Maternitațile au nevoie urgenta de fonduri pentru a salva viețile celor mai vulnerabili nou-nascuți. Fii parte din echipa de salvare: 20% din impozitul pe profit catre maternitați Oricat de bun ar fi un medic și oricata voința de viața ar avea un copil de nici 1.000 de grame, capacitatea maternitaților…

- Alerta de GRIPA in Romania. In mai multe județe, numarul cazurilor creste alarmant. In perioada 2-8 decembrie, la nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, infectii acute ale cailor respiratorii superioare si pneumonii) a fost de 85.976. Un numar de 1.268.077…

- Ministerul Sanatații, prin Institutul Național de Sanatate Publica, a dispus, inca din 1 noiembrie 2019, direcțiilor de sanatate publica din județele Botoșani, Maramureș, Satu Mare, Suceava și Tulcea intensificarea activitații de supraveghere a difteriei, urmare a comunicarilor identificate privind…

