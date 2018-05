Stiri pe aceeasi tema

- Filip Gionea, fost Sardaru, zis Paris, in varsta de 45 ani, din Craiova, a fost impuscat azi de politisti dupa ce acestia au incercat sa il opreasca in trafic. Barbatul a fost arestat in anul 2013 alaturi de patru persoane pentru infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat. Inculpatii…

- Un craiovean de 20 de ani, care conducea un BMW Seria 7, nu a oprit la semnalele politistilor rutieri in aceasta dupa-amiaza si a fost urmarit de oamenii legii pe strazile Craiovei. Politistii au folosit armamentul din dotare, au tras ...

- Politistii de frontiera au tras mai multe focuri de arma de arma pentru prinderea unui barbat care transporta cu masina o cantitate importanta de tigari de contrabanda, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti, de purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera,…

- Un sofer a anuntat Politia, prin apel la 112, ca a fost sicanat in trafic, unul dintre ocupantii celeilalte masini tragand mai multe focuri de arma asupra autoturismului condus de acesta, potrivit Politiei Capitalei. Politistii au fost alertati in jurul orei 15.40, prin apel la 112.…

- Un barbat de 27 de ani a fost retinut in Capitala dupa ce politistii au incercat sa opreasca autoturismul in care se afla, inmatriculat in Marea Britanie, transmite News.ro. Polițiștii l-au urmarit pe barbat in trafic.