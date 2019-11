Alertă în Constanţa. Peste 100 de oameni caută un copil de 8 ani dispărut din faţa casei Desfasurare de forte impresionanata in Constanta unde un copil de opt ani a disparut fara urma chiar din fata casei, din localitatea Pecineaga. Polițiștii constanțeni, alaturi de polițiști ai Garzii de Coasta și de jandarmi, ajutați de caini de urma, il cauta pe copil inca de aseara, cand tatal micutului a sesizat la politia din The post Alerta in Constanta. Peste 100 de oameni cauta un copil de 8 ani disparut din fata casei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

