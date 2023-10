Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Constanta au intervenit, sambata, pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins locomotiva unui tren cu 39 de vagoane incarcate cu sulf. ”Incendiu locomotiva, pe calea ferata din apropierea variantei Constanta Ovidiu”, anunta, sambata, ISU Constanta. La fata locului au intervenit mai…

- Pompierii din Constanta au intervenit, sambata, pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins locomotiva unui tren cu 39 de vagoane incarcate cu sulf. Nu au fost inregistrate victime. ”Incendiu locomotiva, pe calea ferata din apropierea variantei Constanta Ovidiu”, anunta, sambata, ISU Constanta. La…

- ”Incendiu locomotiva, pe calea ferata din apropierea variantei Constanta Ovidiu”, anunta, sambata, ISU Constanta. La fata locului au intervenit mai multe autospeciale. ”Trenul este cu 39 de vagoane, incarcat cu sulf. Locomotiva a fost decuplata de restul garniturii de tren”, a mai transmis sursa citata.…

- Pompierii din Constanta au intervenit, sambata, pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins locomotiva unui tren cu 39 de vagoane incarcate cu sulf. Nu au fost inregistrate victime.„Incendiu locomotiva, pe calea ferata din apropierea variantei Constanta Ovidiu”, anunta, sambata, ISU Constanta.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru ituatii de Urgenta din Constanta au fost solicitati sa intervina prin apel la 112, in cazul unei explozii ce s a declansat in localitatea Satu Nou. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru ituatii de Urgenta din Constanta au fost solicitati sa intervina…

- Un incendiu a izbucnit vineri in interiorul unei saune din Constanța. 20 de persoane s-au autoevacuat inainte ca pompierii sa intervina la fața locului. Potrivit ISU Constanța, incendiul a izbucnit in sauna de la Lake View. La fața locului au fost trimise trei autospeciale de stingere, doua echipaje…

- Informații de ultima ora. Pompierii constanțeni au intrat in alerta, dupa ce s-a anunțat ca e nevoie de intervenția lor, ca urmare a unui incident ce s-a produs in Navodari. O explozie a avut loc, joi, in orașul Navodari, aceasta fiind urmata de un incendiu la un transformator electric, anunța ISU Constanța,…

- Este alerta luni dimineața, dupa ce o mina marina ar fi explodat in zona digului in Costinești, informeaza Mediafax.Potrivit ISU Constanța, a avut loc o explozie in zona digului din fața Hotelului Forum din Costinești. Este posibil sa fi explodat o mina marina. Intervin pompierii stației…