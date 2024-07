Alertă în Constanța! 4 copii au dispărut fără urmă Cei patru copii disparuti din judetul Constanta – trei frati si un var de-al lor – sunt inca de negasit. Politistii continua cautarile in toate statiunile de pe litoral, iar sambata au intensificat eforturile in acest sens. Politistii din Constanta desfasoara cautari intense pentru a-i gasi pe cei patru copii care au disparut in urma cu patru zile. Plecarea lor de la domiciliu a fost anuntata de familie abia vineri, transmite News.ro. Autoritatile verifica toate statiunile de pe litoral, precum si localitatile din apropierea adresei de domiciliu a copiilor. Sambata, oficialii IPJ Constanta au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

