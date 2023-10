Alerta in comuna Ceatalchioi, judetul Tulcea dupa ce o drona a explodat! Un elicopter militar survoleaza zona (GALERIE FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- O drona cu explozibil la bord a cazut in Romania, in apropierea satului Plauru (comuna Ceatalchioi) din județul Tulcea, in noaptea de 11 spre 12 octombrie 2023. Aeronava fara pilot a cazut intr-o zona nelocuita, acoperita cu vegetație, din apropierea malului romanesc al brațului Chilia. Incidentul a…

- Un crater de drona, cu posibila explozie la impact, a fost descoperit, joi dimineata, intr-o zona cu vegetatie aflata in apropierea malului drept al Bratului Chilia, la aproximativ 3 kilometri vest de localitatea Plauru, transmite Ministerul Apararii Nationale (MApN).

- "Miercuri, 11 octombrie, forțele ruse au continuat atacurile asupra infrastructurii portuare ucrainene, in proximitatea graniței dintre Ucraina și Romania.Ministerul Apararii Naționale a monitorizat in timp real situația aeriana in zonele de responsabilitate. Ca urmare a detectarii grupurilor de drone…

- Insarcinatul cu afaceri a.i. al Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti a fost convocat sambata la MAE, dupa ce noi fragmente dintr-o drona "similara celor folosite de armata rusa" au fost gasite in judetul Tulcea. Secretarul de stat pentru afaceri strategice Iulian Fota a transmis protestul partii romane…

- Bucati care par sa provina dintr-o drona militara de atac, folosita de rusi pentru a lovi porturile ucrainene de la Dunare, au fost descoperite si pe teritoriul Romaniei. Anuntul a fost facut de Ministerul Apararii, care precizeaza ca NU s-au gasit si urmele unei explozii. Fortele navale romane au gasit…

- Ministerul Apararii Naționale a transmis miercuri, 6 septembrie, ca „in cursul serii de 5 septembrie” au fost gasite „elemente care pot fi asimilate unor resturi de drone” in județul Tulcea, iar dupa finalizarea anchetei, rezultatele vor fi comunicate imediat.„Echipa condusa de ministrul apararii naționale,…

- Ministrul Apararii din Romania, Angel Tilvar a recunoscut astazi ca bucati dintr o rona ruseasca ar fi fost gasite pe teritoriul Romaniei. Informatia a aparut astazi dupa ce zilele trecute oficialii MApN si MAE au negat informatiile conform carora bucati din drona ce a vizta porturile din Ucraina au…

- Ministerul Apararii Naționale s-a autosesizat cu privire la informațiile transmise joi, 3 august, in spațiul public de reprezentanții autoritaților comunei Ceatalchioi, jud. Tulcea, referitoare la suspiciuni de cadere accidentala pe teritoriul Romaniei a unor parți dintr-o drona.