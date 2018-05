Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au fost solicitați sa intervina, sambata seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Facultatea de Muzica din Timișoara.... The post Incendiu la Facultatea de Muzica din Timișoara! Persoane evacuate (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Caravana “Fii pregatit!” va poposi in Timișoara sambata, 14 aprilie, in Piața Libertații. Cursurile vor continua duminica, 15 aprilie, in orașul Faget, in Parcul Central din localitate. Programul cursurilor gratuite este intre 10:00 și 18:00, iar personalul ISU Banat le va explicat doritorilor care…

- Vinerea Mare este pentru intreaga crestinatate ziua in care Iisus Hristos a fost condamnat la moarte si rastignit. Un profesor de la Facultatea de Drept a Universitatii de Vest din Timisoara a realizat, pe baza relatarilor biblice si istorice, o analiza a procesului prin care Mantuitorul a fost condamnat…

- Conducerea municipalitații promite de mulți ani ca reabiliteaza una dintre cele mai reprezentative cladiri ale orașului, aflata in patrimoniul primariei. Cata vreme se fac promisiuni, din Primaria Veche se desprinde deja tencuiala. O persoana a ajuns la spital in cursul saptamanii trecute,…

- Chiar daca afara vremea amintește mai mult de Craciun, in Piața Victoriei și Piața Libertații din Timișoara s-a deschis Targul de Paști. Puținii timișoreni care au infruntat ploaia și frigul și au ieșit la plimbare prin centrul orașului au putut gasi la cele cateva zeci de casuțe amplasate…

- Un judecator de la Tribunalul Timiș a fost implicat intr-o altercație intre doua grupuri, in zona Catedralei Mitropolitane din Timișoara. Magistratul și inca o persoana din grupul rival au fost raniți, informeaza HotNews.ro. Polițiștii și procurorii fac o ancheta in acest ...

- De 8 martie, la Timișoara puteți trimite scrisori catre mame. Cei de la Asociația Look Inside va așteapta in centrul orașului și promit ca le vor expedia. Tot ce trebuie sa faceți este sa veniți cu scrisorile in Piața Operei.