Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse din ancheta, citate de Realitatea Plus, femeia al carei trupa a fost descoperit in stare avansata de puterfacție avea circa 30 de ani și se mutase in urma cu trei luni in chirie, impreuna cu partenerul sau. De altfel, acesta ar fi principalul suspect in acest caz. Anchetatorii iau…

- Potrivit unor surse din ancheta, citate de Realitatea Plus, femeia al carei trupa a fost descoperit in stare avansata de puterfacție avea circa 30 de ani și se mutase in urma cu trei luni in chirie, impreuna cu partenerul sau. De altfel, acesta ar fi principalul suspect in acest caz. Anchetatorii iau…

- Polițiștii au fost sesizați, sambata, printr-un apel la 112, cu privire la faptul ca intr-o locuința din Sectorul 4 al Capitalei, se afla o persoana decedata. Potrivit unor surse judiciare, citate de Agerpres, cadavrul femeii a fost gasit in dormeza patului, intr-un sac de plastic.Femeia a fost gasita…

- O poveste incredibila, parca desprinsa dintr-un film, traiește o mama cu cei trei copii ai sai. Femeia a povestit cu lacrimi in ochi cum a fost parasita de parinți și cum a fugit de soț pentru ca nu mai suporta bataile pe care le incasa zi de zi.„Ne-am ascuns intr-un cimitir. Nu aici in oraș, un cimitir…

- Tragedie la Basarabeasca. O femeie și-a gasit fiul mort intr-o fantana de canalizare din curtea gospodariei. Descoperirea macabra a fost facuta in dupa-amiaza zilei de ieri, 6 aprilie, in jurul orei 16:00, in localitatea Abaclia.

- Principalul suspect in cazul tanarului de 29 de ani, gasit mort intr-o padure din raionul Strașeni, Dorin Stratulat, nepotul generalului Nicolae Alexei, ramane in arest pentru inca 30 de zile. Sentința in cazul acestuia urmeaza a fi anunțata pe 14 aprilie.

- Politistii din cadrul IPJ Constanta au continuat cercetarile in cazul femeii lovite de concubin pe strada Soveja din Constanta, zona Eden. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor privind sesizarea unei femei, de 38 de ani, care, la data de 16 martie a.c., in jurul orei 18.45, ar fi fost lovita…

- Un tanar, de 28 de ani, din Baia Mare si-a ucis propria mama cu o tigaie, apoi a sunat la 112. Anchetatorii incearca sa afle ce l-a impins pe barbatul care avea probleme psihice sa comita gestul, informeaza Observatornews. Femeia de 59 de ani era divortata si locuia impreuna cu fiul sau de 28 de ani…