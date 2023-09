Alertă în Capitală. Polițiștii caută mai mulți indivizi care au furat sute de telefoane mobile. Cum au acționat Sute de telefoane mobile au fost furate chiar pe centura Capitalei! Device-urile se aflau intr-o duba, fiind incarcate dintr-un depozit de langa București. Șoferul autovehiculului in care se gaseau telefoanele mobile a fost amenințat de mai mulți barbați care i-au furat incarcatura și au fugit cu ea. Peste cateva ore mai tarziu, mașina pe care au folosit-o hoții a fost gasita abandonata pe camp. Se pare ca hoții au transferat telefoanele intr-o mașina care a fost trasa pe dreapta de poliție pentru ca avea probleme cu luminile. Insa, șoferul a demarat in tromba cu polițiștii pe urme și apoi a abandonat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

