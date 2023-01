Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au primit o sesizare groaznica, luni, 16 ianuarie. O bucuresteanca a sunat la numarul de urgența 112 și a spus ca soțul ei și-a ucis fiica, apoi a incediat locuința. Polițiștii sosiți la fața locului au descoperit ca cele sesizate de femeie se confirma, imobilul fiind in flacari. Victima,…

- Autoritațile au intrat, luni, in alerta dupa ce o femeia din București a sunat la numarul de urgența 112 și a spus ca soțul ei și-a ucis fiica, apoi a incendiat locuința. Polițiștii sosiți la fața locului au descoperit ca cele sesizate de femeie se confirma, imobilul fiind in flacari. Victima a fost…

- La data 11 ianuarie 2023, in jurul orei 20.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 16 au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca o femeie s-ar fi precipitat, de la etajul 10 al unui imobil, din Sectorul 4.La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum…

- O femeie din Capitala a fost reținuta, fiind acuzata ca a inșelat aproape 40 de persoane carora le promitea ca le va angaja in Poliție, primind in schimb de la acestea sume cuprinse intre 2.700 și 40.000 de lei. Polițiștii au pus in aplicare doua mandate de percheziție domiciliara in Capitala, intr-un…

- Administratorul unei parcari din Sectorul 1 a fost amenintat, joi, cu arma de un barbat care ulterior a fugit. Politistii din Capitala l-au gasit in trafic si l-au oprit, fiind demarata o ancheta. ”In data de 8 decembrie 2022, in jurul orei 11.00, politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului…

- Poliția Capitalei a fost anunțata ca ambasada Ucrainei din București a primit, marți, doua plicuri suspecte, la sediul sau din sectorul 1. „La data de 6 decembrie 2022, in jurul orei 11.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 1 au fost sesizați cu privire la faptul…

- Unui bucureștean i-a fost pusa brațara de monitorizare, dupa ce și-a lovit fosta iubita, apoi a luat copilul pe care il au in comun și a amenințat ca il omoara, apoi se sinucide. Politia Capitalei a transmis, luni, ca politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia…

- Mai multe mașini au fost incendiate, joi seara, pe doua strazi din Sectorul 4 al Capitalei. Un tanar de 27 de ani este suspectat ca a furat mai multe bunuri din autoturisme și apoi le-a incendiat. E a fost reținut. ”Joi, 10 noiembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului…