Alertă în cantonamentul naționalei U21. Doi jucători, depistați cu COVID-19 Doi jucatori au parasit cantonamentul U21, dupa ce au iesit pozitivi la testarea pentru COVID-19, facuta vineri. Potrivit FRF, in urma testarii RT-PCR COVID-19 efectuate, vineri, de intreaga delegatie, testare necesara pentru deplasarea in Italia, doi jucatori, colegi de camera, au fost depistați pozitivi. Anterior acestui test, cei doi au avut cate doua rezultate negative, […] The post Alerta in cantonamentul naționalei U21. Doi jucatori, depistați cu COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a declarat ca incidența mare a cazurilor de Covid din țara noastra se datoreaza ratei scazute a numarului persoanelor vaccinate, deși in luna iunie spunea ca este un succes campania de vaccinare și ca pandemia a fost invinsa. Iohannis este acum ingrijorat de numarul mare de infectari,…

- Peste 5.000 de fiole de anticorpi monoclonali vor ajunge in 134 unitați sanitare pentru tratarea unui numar de 2.603 pacienți. Cel mai mare numar de doze este distribuit la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj-Napoca și la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Victor Babeș. Romania a primit ajutor din Italia…

- Situația pandemica din Romania se acutizeaza de la o ora la alta. Ministrul afacerilor interne Lucian Bode a afirmat ca, in curand, țara noastra va ajunge la pragul de 20.000 de infectari pe zi, iar autoritațile se gandesc serios sa ceara sprijinul spitalelor din Europa pentru transferul pacinților…

- The Romanian authorities decided to keep the schools open irrespective of the incidence of Covid-19 cases in a particular city, while only the classes where infected students are spotted will be closed, according to Romania-Insider. Under the previous regulations, the schools were supposed to be closed…

- Italia se pregateste sa impuna obligativitatea pasaportului verde COVID-19 pentru toti angajatii, inclusiv din sectorul privat, incepand de luna viitoare, urmand sa devina prima tara europeana care ia o astfel de decizie, transmite Reuters. Italia se afla printre statele care au impus acest pasaport…

- Spitalul Clinic Colentina București și-a sistat internarile, marți, 14 septembrie, ca urmare a izbucnirii unui focar de Covid-19 la nivelul Pavilionului F, unde iși desfașoara activitatea secțiile A.T.I. și Chirurgie. Managerul Spitalului Colentina, Dr. Victor Mihail Cauni a inaintat o inștiințare catre…

- Dorin Rotariu este infectat cu COVID-19 și a parasit cantonamentul echipei nationale, care va juca duminica seara, pe Arena Nationala, cu reprezentativa Liechtensteinului. Anunțul a fost facut de Federatia Romana de Fotbal. „Desi cu rezultate negative la toate testarile efectuate in cantonamentul tricolorilor,…

- 13 copii, cu varste curpinse intre 11 și 18 ani, dar și un supraveghetor, au fost depistați cu COVID-19, dupa ce au fost intr-o tabara din Alba. Potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP), in perioada 2-19 august au fost depistate 14 cazuri pozitive de COVID-19 care au legatura cu o tabara organizata…