- Cel putin 19 persoane au murit in provincia Quebec in urma caniculei care afecteaza partea de est a Canadei de la sfarsitul saptamanii trecute. Numarul victimelor provocate de valul de caldura din Montre...

- Un val de caldura s-a abatut asupra Canadei, unde cinci provincii sunt sub cod de canicula. Cea mai grava situație este la Montreal. Acolo șase oameni au murit din cauza temperaturilor sufocante, iar ambulanțele au fost suprasolicitate de persoane care s-au simțit rau.

- Au fost momente dramatice intr-un cartier din orasul Rovinari. Salvatorii si vecinii au sperat pana in ultima clipa intr-o minune, insa, din pacate, deznodamantul in cazul interventiei menite sa duca la salvarea unei intregi familii secerate de monoxidul de carbon care a cuprins garsoniera in care locuiau…

- Furtunile violente si fulgerele au ucis in ultimele doua zile cel putin 30 de persoane in nordul si in estul Indiei, au anuntat autoritatile de la New Delhi intr-un raport oficial ce a fost publicat sambata...

- Alerta maxima. Teroristii au lovit din nou, sunt morti si raniti. Cel putin patru oameni au murit si alti 15 au fost raniti in urma unui atac cu bomba comis, joi, in Bagdad, a anuntat un purtator de cuvant al serviciilor de securitate irakiene, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Cel putin…

- Caldura ucigasa in Pakistan. 65 de oameni au murit in ultimele trei zile din cauza temperaturilor ridicate. Majoritatea victimelor sunt batrani si provin din localitati sarace ale tarii. Meterologii au anuntat ca mercurul din termometre a ajuns la 44 de grade Celsius.

- Este alerta intr-o localitate din Buzau, dupa ce doua persoane au murit iar alta este in oc anafilactic din cauza intepaturilor provocate de albine. Potrivit primelor informatii, masina in care erau transportati stupii s-a rasturnat.

- Cel putin 30 de persoane au fost ranite, dupa ce o duba a intrat in multime, in orasul Munster, din vestul Germaniei. Politia a anuntat ca si-au pierdut viata mai multi oameni, cel mai probabil si cel care se afla la volanul autovehiculului.