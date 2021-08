ALERTĂ în California! Copil de 7 ani, mort după ce s-a infectat cu o bacterie care se hrănește cu CREIERUL UMAN Din primele informații, decesul a survenit pe data de 7 august, la aproximativ o spatamana dupa ce copilul a ajuns la spital, acuzand dureri puternice de cap.Medicii l-au diagnosticat cu meningoencefalita primara amoebiana. Boala poate fi declanșata de o infecție virala sau bacteriana care apare cu o mai mare frecvența in lunile de vara, dar și la inceputul toameni. Bacteria poate ajunge in organism cand apa contaminata patrunde in corp prin nas. Amiba nu poate fi transmisa de la persoana la persoana, iar infecțiile sunt de obicei semnalate in statele din sudul Americii.In ciuda eforturilor medicilor,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

