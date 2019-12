Stiri pe aceeasi tema

- Alerta in Timișoara! Un apartament situat intr-un bloc din Calea Șagului, la etajul 10, a fost cuprins de flacari. Apelul de urgența a fost dat in jurul orei 11.30. Pompierii au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu la un apartament situat in Calea Șagului, nr. 45, la etajul 10.…

- Un barbat din Timișoara a murit carbonizat intr-un incendiu care a mistuit adapostul improvizat in care locuia. Flacarile au izbucnit in noaptea de duminica spre luni, iar pompierii au stabilit ca a pornit de la o soba. Pompierii au fost chemați printr-un apel de urgența efectuat luni dimineața, la…

- S-a dat alarma vineri seara in zona de sud a Timișoarei, dupa ce un apel la 112 anunța ca in apropierea unui bloc din Calea Șagului se simțea un puternic miros de insecticid. Apelul a venit din dintr-un bloc cu patru etaje de pe Aleea Inului, iar la fața locului au ajuns imediat mai multe autospeciale…

- S-a dat alarma in aceasta dupa amiaza la Timișoara, dupa ce un incendiu a cuprins sauna salii de sport Smartfit de pe bulevardul Cetații. Pompierii au ajuns de urgența la fața locului cu doua autospeciale de stingere. 32 de oameni au fost evacuați. Din fericire, pana in acest moment nicio persoana nu…

- Fumatul in locul nepermise a provocat un incendiu, la Timișoara, pompierii au interveni in miezul nopții la un incendiu, pe strada Lucian Blaga din Timișoara. Pompierii de la ISU Timiș au primit o solicitare pentru a interveni la un incendiu de la un subsol, in jurul orei 00:15, pe strada Lucian Blaga,…

- Un incendiu violent a izbucnit, in aceasta dimineata, la imobil situat in Timisoara, pe strada... The post Incendiu violent la Timisoara. Casa cuprinsa de foc. Pompierii intervin cu patru autospeciale. Video appeared first on Renasterea banateana .

- O baraca metalica, din orasul Bicaz, de pe strada Stadionului, care a fost “transformata” in locuinta a luat foc, luni, 7 octombrie, flacarile pornind de la o bucatarie improvizata. “Pompierii de la Detașamentul Piatra Neamț cu o autospeciala de intervenție pentru stingerea incendiilor s-au deplasat…

- Pompierii din Sibiu au intervenit, marți seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o mașina pe Autostrada Sibiu-Deva, la kilometrul 262, pe sensul de mers spre Sibiu, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Sibiu, doua echipaje de pompieri militari au intervenit, marți seara, pe A1, la kilometrul…