Stiri pe aceeasi tema

- Sase copii cu varste intre 4 si 14 ani au fost internati la Spitalul Universitar „Dr. Georgi Stranski” din Pleven dupa ce au consumat biscuiti infuzati cu canabis, primiti de la persoane necunoscute, relateaza Novinite. Un alt copil este tratat pentru ingerare de opiacee si cocaina, conform purtatorului…

- Urgența sanitara la Moscova, unde autoritațile se confrunta cu un focar de intoxicație alimentara extrem de periculos. Peste 120 de persoane au cerut ajutor dupa ce au mancat produse livrate de un cunoscut serviciu online.

- Un barbat in varsta de 35 de ani și-a injunghiat mai intai soția și copiii in locuința lor, apoi s-a baricadat in casa: femeia nu este in pericol de moarte, dar copiii, in varsta de trei și șapte ani, sunt in stare grava. Tragedie de familie in Sicilia.

- Ministrul italian al Apararii, Guido Crosetto, a fost dus de urgența la spital, dupa ce a resimțit stari de rau in timpul unei reuniuni a Consiliului Suprem de Aparare al Italiei. Crosetto este cunoscut cu probleme medicale, la inima. Potrivit informațiilor provenite din surse, Rai News din Italia a…

- Judecatorul Varga Attila de la Curtea Constitutionala a Romaniei a fost internat, miercuri, in stare grava, la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, au precizat surse medicale pentru Agerpres.