Stiri pe aceeasi tema

- „Nu exista un vaccin care sa previna, iar modalitatea de transmitere este prin intermediul ințepaturii de țanțar și, mai ales, a unor musculițe. Foarte important, de asemenea, e ca nu se transmite de la om la om, in așa fel incat riscul de a avea o transmitere importanta și a discuta de pandemii sau…

- In patru sectoare din București au fost identificate cazuri de țanțari purtatori ai virusului West Nile, ultimele probe pozitive fiind detectate in Sectorul 3, conform raportului experților de la Institutul Cantacuzino.

- Soferii din Bucuresti si Ilfov vor cumpara mai scump politele RCA. Explicatia pentru aceste scumpiri ar fi ca in Capitala si in judetul Ilfov accidentele sunt mai frecvente, iar valoarea daunelor este printre cele mai mari din țara. Tarifele de referinta pentru soferii din Bucuresti si Ilfov vor fi…

- Un incident șocant a avut loc, marți, la un supermarket din cartierul Straulești, din București. Un copil și bunica lui s-au electrocutat in zona coșurilor de cumparaturi. Copilul, in varsta de 5 ani, a atins barele metalice care despart carucioarele de cumparaturi moment in care a inceput sa planga…

- Polițiștii din Capitala au descins la persoane care ar fi dat imprumuturi cu dobanzi de pana la 100%. Cinci barbați au fost reținuți in acest caz. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au pus in executare 3 mandate de percheziție domiciliara și 12 mandate de aducere, intr-un dosar penal in care sunt…

- Un medic chirurg de la Institutul Oncologic din Capitala este audiat, miercuri, la sediul Politiei judetene Dambovita, intr-un dosar de ucidere din culpa. Medicul este acuzat ca a uitat o compresa intr-o pacienta pe care a operat-o, femeia decedand in urma unei septicemii. ”Din investigatiile efectuate…

- Un barbat de 46 de ani a fost batut crunt cu bate, marți seara, pe Bulevardul Constructorilor din București, langa Parcul Crangași, de doi tineri cu varste de 16 și 20 de ani. Victima a decedat dupa cateva zeci de minute de resuscitari, iar agresorii au fost prinși. Tragedia a avut loc in fața uneia…

- Un barbat din București a fost rapit, in plina zi, din parcarea subterana a complexului rezidențial in care locuiește, in Sectorul 1. Incidentul a fost anunțat la 112 de paznicul complexului. Polițiștii l-au gasit pe barbat in scurt timp, lovit și abandonat pe o strada aflata la cațiva kilometri distanța.…