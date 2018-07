Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut avut loc pe DN 21, la iesirea din Insuratei catre Baraganu. Doua persoane au fost ranite dupa coliziune: ”un barbat, in varsta de 32 de ani, din comuna braileana Baraganu, in timp ce conducea un tractor agricol, a iesit dintr-o statie Peco in DE 584, fara a-i acorda prioritate unui…

- Un microbuz plin cu calatori a fost lovit, joi seara in județul Braila, de un tractor condus de un barbat care nu deține permis pentru acest tip de vehicul. Doi oameni au fost raniți, in timp ce ceilalți s-au ales cu o sperietura sora cu moartea. Accidentul a avut loc pe DN 21, la iesirea din Insuratei…

- La iesirea din orasul Insuratei catre Baraganul, soferul unui tractor nu a acordat prioritate de trecere unui microbuz in care se aflau sapte persoane, intrand in coliziune laterala cu acesta, impact in urma caruia au fost ranite doua persoane aflate in microbuz. "Doua persoane aflate in microbuz…

- Accidentul a avut loc pe Soseaua Antiaeriana nr. 79, unde un microbuz de transport persoane in care se aflau noua oameni a intrat intr-un copac. In accident nu a fost implicat un alt autovehicul, a precizat Brigada Rutiera a Capitalei. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov,…

- Doua persoane au murit și alte 5 au fost ranite într-un accident de circulație grav produs joi pe DN22, între un microbuz de transport persoane și un autotren.Accidentul s-a produs între localitațile Șuțești și Gradiștea, pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de…

- Doua din cele patru persoane ranite in accidentul de circulatie produs joi pe DN22, intre un microbuz de transport persoane si un autotren, au decedat, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian. Accidentul s-a produs intre localitatile Sutesti…

- Un biciclist a fost lovit de un microbuz, langa stația de metrou Pipera, de pe Magistrala 2 (M2), in dupa-amiaza zilei de joi, 24 mai, in jurul orei 16.00. Acesta se afla in afara oricarui pericol, iar o ambulanța a sosit imediat la fața locului, pentru a-i acorda ingrijiri medicale. Accidentul aduce…

- Accidentul a avut loc pe DN 14, in localitatea Copsa Mica. Soferul unei masini a intrat in depasirea unui TIR, iar din spate a vazut ca vine o alta masina care s-a angajat in depasire. Pentru a evita sa fie lovit, soferul primului autoturism a tras de volan drapta si a lovit tirul care circula regulamentar.…