Alertă în Bistrița-Năsăud. Un bărbat a fost găsit mort în apele râului Șieu Barbatul era deja mort cand un localnic l-a gasit și a apelat numarul de urgenta 112 pentru a cere ajutor. La locul solicitarii s-a deplasat un echipaj al SAJ , care a constatat ca barbatul inecat are in jur de 45-50 ani, iar cadavrul prezenta semne ale mortii biologice instalate, astfel ca nu s-au impus masuri de resuscitare. Politistii de la Investigatii Criminale s-au deplasat, de asemenea, in zona, pentru a identifica persoana decedata si a stabili conditiile in care a survenit moartea acesteia, a comunicat Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud. Cadavrul a fost preluat de Serviciul… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

