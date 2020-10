Stiri pe aceeasi tema

- O copila de 12 ani din Nimigea de Jos a fost la un pas sa fie rapita in aceasta dimineața, de pe strada. Un individ i-a cerut sa urce in mașina sa, insa copila a refuzat și a reușit sa scape. Incidentul s-a produs in Nimigea de Jos, in aceasta dimineața, cand copila mergea la școala. Alarma a fost data…

- O fetița de 12 ani a fost luata pe sus de pe strada de doi barbați cu o mașina alba,l. Copila a fost bruscata de cei doi, care au incercat sa o urce cu forța in mașina. Fetița a fost salvata din mainile rapitorilr de niște muncitori. Mașina in care erau cei doi barbați, identificata pe camerele de supraveghre.…

- Scandalul a izbucnit in noaptea dintre luni și marți, pe o strada din Petroșani, unde doi taximetriști au fost agresați atat verbal cat și fizic de alți doi indivizi care se deplasau cu un alt autoturism taxi. „In data de 08.09.2020, ora 01:07, Poliția Municipiului Petroșani, a fost sesizata…

- Doi barbati de aproximativ 35 de ani au fost agresati fizic in plina strada, la Chiajna, iar autoturismul unuia dintre ei a fost avariat grav in urma conflictului. Autorii agresiunii au fost identificati de politistii, dar inca nu au fost prinsi. Martorii sustin ca s-a tras cu arma, iar politistii fac…

- IPJ Ilfov a anuntat, joi seara, ca politistii au fost sesizati prin apel la numarul de urgente 112, de catre un barbat, privind izbucnirea unui scandal intre mai multe persoane, pe o strada din orasul Chiajna si ca o persoana este cazuta la pamant. "La fata locului s-au deplasat imediat 4 echipaje de…

- Polițiștii din Sebeș au reținut doi tineri care s-au batut pe strada și au tulburat liniștea publica. Potrivit IPJ Alba, in noaptea de 07/08 iulie 2020, in jurul orei 00.15, polițiștii au intervenit pe strada Mihail Kogalniceanu din municipiu unde a fost semnalat un scandal in care erau implicate doua…