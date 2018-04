Stiri pe aceeasi tema

- O vasta operatiune de evacuare este prevazuta pentru vineri in centrul Berlinului dupa descoperirea unei bombe de 500 de kg, datand din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, in apropiere de gara centrala, a anuntat miercuri politia germana, scrie agerpres.ro.

- O vasta operațiune de evacuare este prevazuta vineri dimineața in centrul Berlinului, dupa descoperirea unei bombe din al doilea Razboi Mondial pe un șantier in apropiere de gara centrala, a anunțat miercuri poliția, citata de AFP.

- Autoritatile au ordonat evacuarea zonei principalei gari din capitala Germaniei, Berlin Hauptbahnhof, in urma descoperirii unei bombe de 1,5 tone ramasa neexplodata din cel de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza site-ul de stiri The Local. Gara va fi complet inchisa pana vineri, atunci…

- Moldova și Turcia intenționeaza sa liberalizeze transportul rutier de marfuri, transmite Noi.md. Aceasta a fost tema discuției din cadrul intrevederii ministrului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, Chiril Gaburicicu ministrul Transporturilor, Afacerilor Maritime și Comunicațiilor al…

- Aeroportul Londra-City, cel mai apropiat de centrul capitalei britanice, a fost inchis luni in urma gasirii unei bombe de o jumatate de tona datand din al Doilea Razboi Mondial, scrie AFP. Toate zborurile au fost anulate, ceea ce a afectat 16.000 de pasageri, iar sute de zboruri au fost redirectionate…

- Aeroportul London City, cel mai apropiat de centrul capitalei britanice, a anuntat duminica inchiderea sa temporara ca urmare a descoperirii unei bombe datand din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP."O zona de excludere cu o raza de 214 metri a fost instaurata ca masura de precautie"…

- O bomba neexplodata din cel de-al doilea Razboi Mondial a fost dezamorsata joi intr-o zona comerciala aglomerata din Hong Kong, in cursul operatiunilor fiind evacuate aproximativ 4.000 de persoane, informeaza site-ul postului France 24.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Istanbul ca, in conformitate cu datele emise de Centrul de Coordonare in cazul Dezastrelor din Istanbul, in data de 19 ianuarie 2018 vor fi furtuni cu intensificari considerabile ale vantului,…