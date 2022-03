Alertă în Belgia! O mașină a intrat în mulțime. Sunt 4 morți și zeci de răniți (VIDEO) Cel puțin patru oameni au murit in Belgia, dupa ce o mașina a intrat cu viteza in mulțimea stransa la un carnaval. Sunt, de asemenea, zeci de raniți. Tragedia a avut loc orasul Strepy-Bracquegnies, din sudul Belgiei, la primele ore ale diminetii. Soferul a fost prins in timp ce incerca sa fuga, au transmis autoritațile […] The post Alerta in Belgia! O mașina a intrat in mulțime. Sunt 4 morți și zeci de raniți (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O masina a intrat in multimea adunata la un carnaval duminica dimineata intr-un orasel din sudul Belgiei, omorand mai multe persoane si ranind peste 20, a anuntat primarul localitații.

- O masina a intrat in multimea adunata la un carnaval duminica dimineata intr-un orasel din sudul Belgiei, omorand mai multe persoane si ranind peste 20, a anuntat primarul localitații.

- Atacul a avut loc la carnavalul de la Strepy-Bracquegnies. De nicaieri, o mașina a intrat in mulțimea care se adunase la festival. Cel puțin patru oameni au murit, 12 au fost raniți grav și 20 raniți ușor.Planul comunal de urgența a fost declanșat de primar. Spitalul Jolimont a intrat in faza de pre-alerta.…

- O masina a intrat in multimea care se adunase pentru a participa la un carnaval, duminica, in jurul orei 5 dimineata, in Strepy-Bracquegnies. Potrivit primelor informatii, sunt 4 morti, 12 raniti grav si aproximativ douazeci de raniti usor, potrivit primarului din La Louviere Jacques Gobert, scrieRTL.…

- O masina a intrat in multimea care se adunase pentru a participa la un carnaval, duminica, in jurul orei 5 dimineata, in Strepy-Bracquegnies. Potrivit primelor informatii, sunt 4 morti, 12 raniti grav si aproximativ douazeci de raniti usor, potrivit primarului din La Louviere Jacques Gobert, scrie Le…

- Cel puțin patru persoane au murit, duminica, dupa ce o mașina a intrat in mulțimea care se adunase pentru a participa la un carnaval, duminica, in jurul orei 5 dimineata, in Strepy-Bracquegnies, scrie DailyMail . Soferul a fost prins in timp ce incerca sa fuga, au transmis autoritațile locale. Din primele…

- Cel puțin persoane au murit dupa ce o mașina a intrat in mulțimea de oameni stransa la un carnaval in orasul Strepy-Bracquegnies, din sudul Belgiei, la primele ore ale diminetii. Soferul a fost prins in timp ce incerca sa fuga, au transmis autoritațile locale.

- Un accident de circulație deosebit de grav s-a petrecut marți dimineața, in județul Iași. Au fost implicate un autoturism, un TIR dar și o ambulanța. Tragedia s-a produs in localitatea Baltati, din judetul Iași. La fața locului se deplaseaza mai multe echipaje de prim ajutor și politistii rutieri. „Centrul…