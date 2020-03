Stiri pe aceeasi tema

- Sefa partidului de extrema-dreapta francez Adunarea Nationala, Marine Le Pen, a facut apel luni la Uniunea Europeana "sa il ameninte cu sanctiuni" pe presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in fata a ceea ce ea considera a fi un "act de razboi" din partea Ankarei, si anume decizia de a permite un aflux…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a ordonat garzii de coasta sa nu le mai permita migrantilor sa încerce sa traverseze Marea Egee pentru a ajunge în Uniunea Europeana, invocând motive de siguranta a acestora, relateaza agenția DPA, citata de Agerpres.„Nu sunt permise…

- "Nu sunt permise trecerile ilegale de migranti prin Marea Egee deoarece este periculos", se arata intr-un comunicat al garzii de coasta, care citeaza un ordin prezidential. Ministerul de Interne turc va monitoriza aplicarea ordinului. Citeste si Putin si Erdogan au transat soarta razboiului…

- Președintele Turciei susține ca a luat aceasta decizie invocand motive de siguranța pentru migranți.Erdogan a ordonat garzii de coasta sa nu le mai permita migrantilor sa incerce sa traverseze Marea Egee pentru a ajunge in Uniunea Europeana, invocand motive de siguranta a acestora, relateaza dpa.„Nu…

- Ministrii de Externe din Uniunea Europeana, reuniti in Consiliul Afaceri Externe, au calificat, vineri, situatia provocata de criza migrantilor de la granita Greciei cu Turcia ca fiind „inacceptabila”, potrivit unui comunicat, anunța MEDIAFAX.Membrii Consiliului au spus ca trecerea ilegala…

- Un baietel a murit luni in largul insulei grecesti Lesbos in urma naufragierii unei ambarcatiuni improvizate la bordul careia se aflau circa 50 de migranti, a anuntat o purtatoare de cuvant a politiei portuare, informeaza AFP, citat de Agerpres . Paza de coasta a Greciei a intervenit dupa ce o ambarcatiune…

- Uniunea Europeana observa cu ''ingrijorare'' afluxul necontrolat de migranti din Turcia spre granitele sale de est, in Grecia si Bulgaria, a declarat sambata comisarul european Ursula von der Leyen, relateaza AFP. ''Prima noastra prioritate in aceasta etapa este…

- Ministerul grec al apararii a publicat miercuri o cerere de oferte pentru instalarea unor sisteme de protectie flotante in Marea Egee, pentru limitarea migratiei din Turcia in caz de urgenta, informeaza AFP potrivit Agerpres. Sistemele pot consta, conform documentului, in bariere sau plase cu o lungime…