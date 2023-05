Alertă în Balcani: Ciocniri violente între sârbi şi kosovari în nordul Kosovo Postul de televiziune sarb a anunsat ciocniri violente in nordul Kosovo intre forțele speciale kosovare și ofițerii autoguvernamentali sarbi din comunitațile cu o populație predominant sarba. Pe de alta parte, ziarul sarb Novosti a anuntat ca președintele sarb Aleksandar Vucic a pus armata in alerta maxima de lupta totala, iar unitați ale armatei sarbe s-au indreptat spre granița administrativa dintre Serbia și provincia autonoma Kosovo. Ordinele lui Vucic au venit in timp ce sarbii din municipalitatea Zvecan din nordul Kosovo s-au ciocnit cu poliția din Kosovo, care incerca sa-l ajute pe noul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

