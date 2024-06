Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de padure izbucnit pe insula greceasca Hydra, langa Atena, a fost declansat vineri seara de un foc de artificii de pe un iaht, au anuntat sambata pompierii, relateaza AFP.Incendiul, provocat de un foc de artificii de pe o ambarcatiune, a cuprins singura padure de pini de pe insula, intr…

- Un lan de orz a ars, luni, intr-o localitate din județul Timiș. Incendiul s-a produs in urma unor scantei mecanice de la un utilaj agricol. Pompierii au reușit sa salveze restul suprafaței de cultura agricola și terenurile invecinate, de peste 60 de hectare. Luni dupa-amiaza, pompierii militari din…

- Pompierii militari valceni au intervenit duminica cu doua autospeciale de stingere, pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la capela mortuara a unei biserici din localitatea Maciuca. A fost direcționat spre locul evenimentului și SVSU din localitate. Echipajele operative sosite la locul intervenției…

- Locuitorii unui bloc din Sangeorz Bai au fost evacuați, din cauza unei butelii care a luat foc. Pompierii au reușit sa scoata din cladire și butelia. Nu sunt victime, anunța autoritațile.Incendiul a izbucnit la etajul IV al unui bloc din orașul Sangeorz Bai.

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit pentru a stinge un incendiu care a afectat o anexa gospodareasca și acoperișul unei case in localitatea Cornești. Apelul de urgența a venit in jurul orei 17:35, iar la misiune s-a deplasat de urgența echipajul de la Punctul de Lucru Gherla. In paralel,…

- Un barbat de 44 de ani a murit, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un incendiu izbucnit la un imobil din Caransebeș din cauza unei țigari aprinse. 18 persoane au fost evacuate din bloc. Incendiul a izbucnit intr-o garsoniera situata la parter. Pompierii au evacuat șase persoane de la etajul 1,…

- Pompierii militari valceni au fost solicitați, cu puțin timp in urma, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, in localitatea Mihaești, DN 67. Din primele informații se pare ca autoturismul se afla in mers. S-au deplasat de urgența la locul evenimentului forțe din cadrul Punctului de…