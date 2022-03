Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter rus a intrat in spațiul aerian al Japoniei, in nordul arhipelagului nipon, a anunțat administrația de la Tokyo, conform AFP. In dimineata zilei de miercuri, un elicopter rus a patruns in spatiul aerian nipon in largul insulei Hokkaido, a anuntat Ministerul Apararii al Japoniei intr-un comunicat.…

- Tokyo si-a exprimat miercuri protestul in fata Moscovei dupa o presupusa incalcare a spatiului aerian al Japoniei de catre un elicopter rus in nordul arhipelagului nipon, pe fondul tensiunilor internationale asupra Ucrainei, informeaza AFP.Japonia a ridicat rapid de la sol avioane de vanatoare pentru…

- Tokyo si-a exprimat miercuri protestul in fata Moscovei dupa o presupusa incalcare a spatiului aerian al Japoniei de catre un elicopter rus in nordul arhipelagului nipon, pe fondul tensiunilor internationale asupra Ucrainei, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In legatura cu informațiile aparuta astazi pe rețelele de socializare potrivit carora „un avion militar MIG-29 a patruns din greșeala in spațiul aerian al Republicii Moldova”, Ministerul Apararii infirma veridicitatea acestora.

- Canada deschide o investigație dupa ce un avion rusesc Aeroflot a incalcat interdictia de a zbura in spatiul sau aerian. Avionul companiei rusesti Aeroflot circula de la Miami la Moscova, potrivit site-ului de urmarire a zborurilor Flight Aware. La fel ca alte state NATO, Canada a decis sa iși inchida…

- Belarus si-a inchis partial spatiul aerian pentru zborurile civile, a anuntat joi Ministerul Apararii de la Minsk intr-un comunicat difuzat pe retelele de social media, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Japonia, a treia economie mondiala, a inregistrat o crestere de 1,7% in 2021, dupa un declin de 4,5% in 2020 si de 0,2% in 2019, arata datele Guvernului de la Tokyo, publicate marti, transmite Reuters, citat de Agerpres. Economia nipona s-a redresat in trimestrul patru din 2021, dupa ce scaderea…

- Pentru prima data in circa patru ani, Agentia de Meteorologie din Japonia a emis joi o avertizare pentru toate cele 23 de districte din capitala japoneza Tokyo in urma ninsorilor abundente, informeaza DPA si AFP. Din cauza pericolului de drumuri inghetate si de accidente rutiere, populatia a fost indemnata…