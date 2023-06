Alertă în Argeș! Bărbat atacat de urs. Victima, transportată la spital S-a dat alerta in randul salvatorilor argeșeni, joi dimineața, dupa ce un barbat a fost atacat de un urs, intr-o localitate din acest județ. Omul a fost atacat de animalul salbatic, fiind ranit. ISU Argeș anunța ca, joi dimineața, un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a fost solicitat sa intervina in comuna Mihaești, satul […] The post Alerta in Argeș! Barbat atacat de urs. Victima, transportata la spital first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

