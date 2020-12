Stiri pe aceeasi tema

- Un colet suspect a fost semnalat miercuri seara in apropierea Ambasadei Israelului, obligand reprezentanții Serviciului Roman de Informații sa intervina. Conform reprezentanților SRI, la fața locului s-a deplasat deja echipa pirotehnica a Serviciului Roman de Informații și sunt in derulare masuri specifice…

- Alerta cu bomba pe strada Victor Babeș din Baia Mare. Traficul rutier și pietonal din zona a fost restricționat Astazi la ora 15.00 prin apel 112 a fost sesizat faptul ca in curtea unei societați de pe strada Victor Babeș din municipiul Baia Mare se afla abandonat un bagaj. La fața locului s_au deplasat…

- Poliția austriaca a anunțat luni seara pe Twitter ca mai multe persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri, in urma unui atac raportat de un ziar local, asupra unei sinagogi din centrul Vienei. Potrivit unor martori, doi indivizi au deschis focul asupra unor persoane aflate in zona. Presa locala…

- Cercetarile echipei pirotehnice a Serviciului Roman de Informatii in curtea Ministerului Transporturilor s-au incheiat, amenintarea privind un bagaj suspect fiind infirmata, informeaza, marti, SRI, potrivit agerpres.Conform Politiei, in geanta nu au fost gasite obiecte sau substante periculoase.Echipa…

- Florian Coldea, fost prim adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii (SRI), este audiat de procurorii Secției pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ). Coldea a refuzat sa stea de vorba cu jurnaliștii inainte de a intra in sediul Secției Speciale. Tot marți a fost citat și…

