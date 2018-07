Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost spitalizate in stare critica dupa ce au fost expuse la o substanta necunoscuta in oraselul Amesbury, la mica distanta de Salisbury, locul unde, in luna martie, fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa au fost otraviti, in urma unui presupus atac cu arme chimice.

- Doua persoane au fost spitalizate în stare critica la spitalul din Salisbury (sudul Angliei), dupa ce au fost expuse unei "substante necunoscute" la Amesbury, la câtiva kilometri de locul unde fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa au

- Fostul spion rus Serghei Skripal, otravit cu un agent neurotoxic, a iesit din spitalul de la Salisbury, in sud-esrul Angliei, in care a primit ingrijiri de la 4 martie, a anuntat vineri serviciul public de sanatate NHS England, relateaza AFP. ”Este o veste fantsatica faptul ca Serghei Skripal se simte…

- O substanta suspecta a fost descoperita în biroul de circumscriptie al ministrului britanic al imigratiei, Caroline Nokes, la o zi dupa ce aceasta a declarat ca imigranti din Caraibe identificati în mod eronat drept imigranti ilegali ar fi putut fi deportati

- Agentul neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in locuinta din Salisbury, sudul Angliei, luna trecuta, a fost livrat in 'forma lichida', a indicat marti Departamentul britanic pentru Mediu, Alimentatie si Afaceri Rurale (Defra), potrivit BBC.Serghei…

- Iulia Skripal a respins o propunere de ajutor consular din partea Rusiei, dupa otravirea sa cu un agent neurotoxic la inceputul lunii martie in Anglia, impreuna cu tatal sau, Serghei Skripal, fost agent dublu rus, a indicat miercuri Ministerul britanic de Externe, citat de AFP. ''Noi i-am…

- Trei persoane sunt transportate, marti, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Targu Mures dupa ce s-au intoxicat cu o substanta necunoscuta de la un decantor al depozitului ecologic de gunoi din judet, doua dintre ele fiind gasite inconstiente, transmite corespondentul MEDIAFAX.