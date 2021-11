Alertă în acest oraș! Aproape 100 de oameni au fost infectați cu un nou virus Este alerta in orașul indian Kanpur. Cel puțin 89 de oameni, printre care și 17 copii, s-au infectat cu virusul Zika, a anunțat luni departamentul de sanatate al municipalitații, citat de Reuters. „A fost un val de cazuri provocate de Zika, iar departamentul de sanatate a format mai multe echipe pentru a opri raspandirea. Este o femeie insarcinata careia ii acordam o atenție mai mare”, a declarat Nepal Singh, ofițerul medical din Kanpur. Alte cazuri au fost raportate in ultima vreme in mai multe state indiene. Primul caz de infectare cu Zika din orașul industrial Kanpur a fost descoperit pe 23… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Alerta in orașul indian Kanpur, dupa ce aproape 89 de oameni, printre care și 17 copii, au fost infectați cu virusul Zika. Anunțul a fost facut luni de departamentul de sanatate al municipalitații, relateaza Reuters.

- Anunțul a fost facut astazi de departamentul de sanatate al municipalitații.\"\"A fost un val de cazuri provocate de Zika, iar departamentul de sanatate a format mai multe echipe pentru a opri raspandirea. Este o femeie insarcinata careia ii acordam o atenție mai mare”, a declarat Nepal Singh, ofițerul…

