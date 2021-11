Retailerii de moda au fost grav afectați de pandemie, deoarece vanzarile au scazut din cauza crizei sanitare, care a ținut clienții mai mult in case. Grupul de moda C&A, ce detine aproape 1.400 de magazine in 18 tari din Europa si are aproximativ 23.000 de angajati, a anuntat un plan de restructurare al activitatii, pentru […] The post ALERTA! Important retailer de moda, prezent și in Romania, anunța concedieri in masa. Sute de angajați, dați afara! first appeared on Ziarul National .