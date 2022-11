Alertă! Holera ”a pus stăpânire” pe Liban Ministerul Sanatatii a raportat la mijlocul lunii octombrie primele cazuri de holera in aproape trei decenii in Liban. Boala diareica periculoasa s-a raspandit in fiecare regiune a tarii, cu peste 1.400 de cazuri suspecte, a mai spus OMS. Un total de 381 de cazuri au fost confirmate, iar 17 persoane au murit. Bacteria a fost […] The post Alerta! Holera ”a pus stapanire” pe Liban appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

