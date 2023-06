Alertă hidrologică: Pericol de inundaţii pe mai multe râuri din Banat Hidrologii au emis cod portocaliu și cod galben de inundații valabile de sambata pana duminica in mai multe județe din Ardeal, Banat, Muntenia și Dobrogea. Printre zonele in care se pot produce inundații este bazinul hidrografic Dunare. Potrivit avertizarii hidrologilor „ca urmare a precipitatiilor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti […] Articolul Alerta hidrologica: Pericol de inundatii pe mai multe rauri din Banat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

