Alertă globală emisă în legătură cu medicamente Ozempic contrafăcute Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a emis o alerta globala cu privire la versiunile contrafacute ale Ozempic, un produs devenit popular ca modalitate de a pierde in greutate, scrie BBC. Medicamentul este uneori cunoscut sub numele de „injecția pentru slabit”, in ciuda faptului ca scopul sau principal este un tratament pentru diabetul de tip 2. […] Articolul Alerta globala emisa in legatura cu medicamente Ozempic contrafacute a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a emis o alerta la nivel mondial cu privire la versiuni contrafacute de Ozempic – care a devenit cunoscut ca o metoda de slabire, scrie BBC. Medicamentul este cunoscut uneori ca ”injectie de slabit”, in pofida faptului ca principalul sau scop este tratamentul diabetului…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) i-a sfatuit pe oameni sa cumpere medicamentul Ozempic doar din surse sigure, precum un medic, si nu de pe site-uri obscure sau prin intermediul retelelor de socializare, relateaa BBC, citata de News.ro.OMS a afirmat ca medicamentele contrafacute pot reprezenta…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a emis o alerta la nivel mondial cu privire la versiuni contrafacute de Ozempic, care a devenit cunoscut ca o metoda de slabire. OMS a afirmat ca medicamentele contrafacute pot reprezenta un pericol pentru sanatate. Organizatia recomanda ca medicamentul sa fie…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a emis un avertisment cu privire la pericolul utilizarii unei versiuni contrafacute a medicamentului Ozempic, recomandat pentru a controla diabetul de tip 2, informeaza Rador Radio Romania.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a emis o alerta globala care privește medicamentele Ozempic contrafacute. Produsul a devenit popular ca modalitate de a pierde in greutate, in ciuda faptului ca scopul sau principal este tratarea diabetului de tip 2.

- Organizația Mondiala a Sanatații a lansat o noua alerta legata de febra denga care a provocat, de la inceputul anului, milioane de cazuri, majoritatea in America, dar și in sudul Europei. In primele patru luni ale acestui an, au fost raportate 7,6 milioane de cazuri de febra denga, in 90 de țari,…

- Numarul cazurilor de febra denga a crescut la nivel mondial in ultimii cinci ani, situatia fiind deosebit de alarmanta in America in acest an, potrivit unui nou raport publicat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a actualizat lista cu bacteriile rezistente la medicamente, care reprezinta cea mai mare amenințare pentru sanatatea umana. Va trebui sa ne ferim de aceste bacterii, spune OMS. In total, aceasta lista include 15 familii de bacterii rezistente la antibiotice, clasificate…