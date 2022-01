ALERTĂ! Ger de crapă pietrele – dacă vedeți oameni fără adăpost sunați la 112 Administrația Naționala de Meteorologie ne informeaza ca in intervalul ???????? ????????????????????????????????, ???????????? ???????? – ???????? ????????????????????????????????, ???????????? ????????, se va inregistra o vreme deosebit de rece și ger dimineața și noaptea, cu intensificari ale vantului și temperaturi de pana la -12 grade. Pentru a ramane in siguranța și in aceste condiții de ger, va recomandam sa mancați regulat si sa beți lichide, dar evitați excesul de cofeina si alcool. De asemenea, evitați sa va extenuați fizic. Efortul fizic in conditii de frig extrem poate cauza un atac… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o informare meteo pentru vreme deosebit de rece in intervalul 11 ianuarie, ora 20.00 – 13 ianuarie, ora 18.00. In urmatoarele doua zile vom avea ger dimineața și noaptea, dar și intensificari ale vantului. Administrația Naționala de Meteorologie ține sa sublinieze ca vremea va deveni…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru zilele urmatoare. Cum va fi vremea la inceput de saptamana? Din pacat, veștile nu sunt prea bune. Ce detalii au oferit meteorologii? Alerta meteo ANM: cum va fi vremea la inceput de saptamana? Specialiștii indica…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie vin cu noi detalii despre vreme. Temperaturile și fenomenele care vin in prim-plan zilele viitoare vor lua pe toata lumea prin surprindere. In ce zone va ninge? Alerta meteo ANM: in ce zone va ninge? Administrația Naționala de Meteorologie a…

- Județul Maramureș se va afla, in intervalul 3 ianuarie, ora 08.00 – 04 ianuarie, ora 10.00, sub incidența unui cod galben de vant puternic, potrivit anunțului facut de Administrația Naționala de Meteorologie. Pe tot parcursul zilei de maine, dar și pe timpul nopții de 3 spre ianuarie, in județ sunt…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben pe termen scurt, care anunța „intensificari ale vantului cu viteze care vor depași la rafala 90-100 km/h, transport de zapada care va determina scaderea vizibilitații, ninsoare viscolita”. Alerta vizeaza zonele de munte de peste…

- Iarna incepe sa isi intre in drepturi in ultima zi din luna noiembrie.Imaginea judetului Constanta, la 5 km de localitatea Viisoara, s a schimbat in doar cateva minute,dupa ce au inceput sa cada primii fulgi de nea. Se circula in conditii de iarna pe drumurile din sudul judetului. Amintim ca, Administratia…

- Dupa cateva zile asemanatoare perioadei de primavara, o masa de aer rece se va abate peste Romania. Astfel ca Administrația Naționala de Meteorologie anunța lapovița, ninsori și temperaturi scazute, inregistrandu-se chiar și cu zece grade mai puțin.

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza. Meteorologii arata ca frigul se intoarce in Romania. Ce temperaturi ne așteapta incepand de sambata? Prognoza meteo ANM: temperaturi scazute in Romania Specialiștii vin cu noi detalii despre vreme pentru perioada ce…