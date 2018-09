ALERTĂ: GABRIELA FIREA cere demisia lui LIVIU DRAGNEA Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a continuat marți seara, intr-o emisiune la TVR1, acuzațiile la adresa lui Liviu Dragnea, spunand despre liderul PSD ca in ședințele de partid este numai "lapte și miere", dar in subterane și in intalnirile pe care le are cu doar cațiva apropiați deciziile sunt cu totul altele, facand referire la episoadele Grindeanu și Tudose. "Și acum dl Dragnea zambește și ocolește adevarul foarte frumos, pentru ca niciodata nu ne confrunta direct, ci totul este „lapte și miere” in intalniri și in ședințe, dar in subterane și in intalnirile pe care le are cu doar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

