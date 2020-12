ALERTĂ! FRÂNĂ la negocieri! ORBAN și BARNA își dispută aceeași funcție Dupa cinci ore de discuții, liderii PNL, USR-PLUS și UDMR nu au reușit sa ajunga la niciun acord. Surse participante la discuții au declarat pentru HotNews.ro ca USR-PLUS și UDMR au cerut ca posturile de premier și de șefi ai Camerei Deputaților și Senatului sa fie discutate la pachet, insa liberalii s-au opus dorind negocieri separate. GATA! Știm cine a intrat in PARLAMENT! Așa arata HARTA mandatelor ”PNL nu vrea sa cedeze nimic”, au precizat sursele citate. Pusa in discuție din start, șefia Camerei Deputaților este dorita de USR-PLUS, dar și de PNL care a rezervat-o pentru Ludovic Orban,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

