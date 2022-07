Stiri pe aceeasi tema

- E alerta in Japonia, dupa ce fostul prim-ministru al Japoniei a fost impușcat in piept, in timp ce susținea un discurs. Shinzo Abe, in varsta de 67 de ani, a fost impușcat din spate, in mijlocul speach-ului pe care il ținea in orașul Nara, vineri, 8 iulie. Care este starea de sanatate a niponului. Fostul…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost ranit grav, dupa ce a fost impuscat la un eveniment din orasul Nara, relateaza BBC. Abe, in varsta de 67 de ani, a fost impuscat de doua ori, iar al doilea foc de arma l-a atins in spate, facandu-l sa cada la pamant. Reuters relateaza, citand TBS Television,…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost ranit grav, dupa ce a fost impuscat la un eveniment din orasul Nara, relateaza BBC. Abe, in varsta de 67 de ani, a fost impuscat de doua ori, iar al doilea foc de arma l-a atins in spate, facandu-l sa cada la pamant. Reuters relateaza, citand TBS Television,…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe s-a prabusit dupa ce a fost impuscat la un eveniment electoral din orasul Nara, relateaza BBC. CAUGHT ON CAMERA: The attempted assassination of Shinzo Abe.The former Japanese PM is one of the region's fiercest opponents of the CCP.I hope he pulls through. pic.twitter.com/hdlE1f91z2—…

- Imagini cu momentul in care fostul premier japonez a fost impușcat au aparut pe rețelele de socializare, unde au fost postate de oamenii martori la incident. Intr-o inregistrare de pe Twitter se vede cum Shinzo Abe vorbea in mijlocul mulțimii, cand se aude un foc de arma. Se vede fum in spatele sau,…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost dus la spital dupa ce s-a prabusit in cursul unui eveniment electoral in orasul Nara (vest) si este inconstient, au raportat media locale, citate de Reuters si AFP. Mai multe media, printre care agentia de presa Kyodo, au transmis ca fostul premier a fost atacat.…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost dus la spital dupa ce s-a prabusit in cursul unui eveniment electoral in orasul Nara (vest) si este inconstient, au raportat media locale, citate de Reuters si AFP.

- Premierul japonez, Fumio Kishida, a anuntat luni ca tara sa va pune embargo asupra importurilor de petrol rusesc, dar isi mentine interesul in ceea ce priveste proiectele energetice cu Moscova, pentru a minimiza impactul asupra aprovizionarii cu energie, relateaza agentia EFE. „Pentru o tara precum…