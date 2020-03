Stiri pe aceeasi tema

- Ideea ca am fi putut sa nu platim facturi la finalul anului trecut este o smecherie pentru care Romania a fost deja penalizata de Comisia Europeana si care oricum nu ajuta cu nimic, pentru ca deficitul s-ar fi mutat de pe cash pe ESA, indicatorul la care se uita forul european, a declarat miercuri…

- Comisia Europeana a anuntat ca va declansa procedura de deficit bugetar excesiv in cazul Romaniei. Intr-un raport adoptat vineri de CE, se arata ca tara noastra nu respecta criteriul deficitului definit in Tratatul de la Maastricht si ca deschiderea unei proceduri de deficit excesiv este, prin urmare,…

- Romania a intrat oficial in procedura de deficit excesiv, arata un raport al Comisiei Europene, care sustine ca declansarea este justificata, deoarece tara noastra nu a raspuns prin actiuni eficiente la niciuna dintre recomandarile trimise bianual de Bruxelles.

- Comisia Europeana va obliga Romania sa ia masuri pentru a reduce gaura de la bugetul de stat. Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, anunța ca impotriva țarii noastre va fi declanșata procedura de deficit excesiv.

- "Discutiile sunt cu Comisia Europeana.(...) Si, da, Romania va intra in procedura de deficit excesiv. Inca un cadou lasat Romaniei de cei de la PSD: procedura de deficit excesiv. Nu putem sa evitam acest lucru, dar ce putem noi sa facem este sa ne asiguram ca venim cat mai repede cu deficitul pe…

- Cițu: Romania va intra in procedura de deficit excesiv cel mai devreme in luna martie. Cum a gestiona Guvernul cel mai mare deficit din ultimii 9 ani Romania va intra in procedura de deficit excesiv, acest lucru nu poate fi evitat si cel mai devreme se poate intampla in martie, a declarat, luni seara,…

- Florin Cițu s-a dus, luni seara, la Digi 24, unde a vorbit despre imprumuturile de zeci de miliarde pe care le face in numele poporului roman. Intrebat daca a facut un imprumut pe 30 de ani in acest an, ministrul de Finanțe a infirmat. Asta, in ciuda faptului ca imprumutul a fost facut pe 20 ianuarie,…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, afirma ca modelul economic al guvernarii din ultimii ani a fost "dupa noi potopul", dar PNL a ajuns la guvernare la timp. "Daca socialistii PSD-isti ar fi continuat sa guverneze Romania va garantez ca Grecia scria pe noi", considera el, scrie News.ro.