- Direcția de Sanatate Publica Buzau anunța sambata, 4 iunie, in sfarșit, un numar mai mic de infecții cu coronavirus. Doar 3 noi imbolnaviri au fost raportate in ultimele 24 de ore Buzaul ajunge sa numere 630 de bolnavi de COVID 19, de la inceputul pandemiei. Dintre aceștia, 350 s-au vindecat, insa 17…

- Primul caz de infecție confirmat in spital a fost cel al unei paciente internata in secția Medicala, iar in urma ancehetei epidemiologice și a testarii tuturor pacienților și a personalului medical s-a confirmat ca sunt infectați și alți trei pacienți și șapte cadre medicale. Este stare de aleta la…

- Evoluție ingrijoratoare a cazurilor de coronavirus, in Spitalul Județean de Urgența Buzau. In aceasta seara au fost confirmate primele cadre medicale și non-medicale, in cea mai mare unitate spitaliceasca din județ. E vorba despre 7 cazuri. „Pentru o informare corecta și transparenta va comunic ca,…

- Primul caz de infectare cu noul coronavirus din Spitalul Județean de Urgența Buzau a fost confirmat, ieri, la o pacienta varstnica internata pe secția de Boli Interne. Femeia a fost deja transferata la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat, devenit unitate suport in tratarea coronavirusului. Se pare ca femeia…

- Ieri, s-a inregistrat al patrulea deces in judetul Prahova din cauza noului coronavirus. O femeie in varsta de 65 de ani a murit la Spitalul Judeteaan de Urgenta Ploiesti, la Sectia de Terapie Intensiva. Deces 821 in Romania: Femeie, 65 ani, județ Prahova. Data internarii: 01.05.2020 -Spitalul Județean…

- In cursul dimineții de astazi, 4 mai 2020, au mai fost confirmate inca 13 de decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 803. – Deces 791 Barbat, 68 ani, județ Galați. Persoana asistata la Caminul de batrani Galați. Data recoltarii: 25.04.2020. Data confirmarii: 25.04.2020,…

- In cursul dupa-amiezii de astazi, 27 aprilie 2020, au mai fost confirmate inca 3 de decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 631. – Deces 629 Barbat, 65 ani din județul Iași. Data internarii: 07.04.2020, la Spitalul de Boli Infecțioase Iași. Data recoltarii: 08.04.2020.…

- Deces 452 Barbat, 98 ani din județul Galați. Face parte din focarul COVID-19 de la Caminul de batrani Galați.Data recoltarii: 05.04.2020.Data confirmarii: 07.04.2020, la Spitalul Județean de Urgența Galați.Internat la Spitalul Județean de Urgența Galați, secția Boli Infecțioase in data de 07.04.2020.Data…