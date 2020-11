Stiri pe aceeasi tema

- O minora in varsta de 15 ani, din Odorheiul Secuiesc, a fost rapita, pe strada Bega din Targu Mures, in timp ce se afla cu unchiul sau, fiind luata cu forta de persoane necunoscute si introdusa intr-un autoturism, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Mures. "Astazi, in jurul orei 17,40,…

- O fata de 15 ani din Odorheiu Secuiesc a fost rapita, luni seara, de pe o strada din Targu Mures, unde se afla impreuna cu unchiul sau, ea fiind bagata intr-un autoturism de persoane necunoscute. Politia anunta ca a fost declansat mecanismul „Alerta rapire copil”. Politia Romana a anuntat,…

- Politia a anuntat, in aceasta seara, ca in jurul orei 17.40, a fost sesizata rapirea unei fete de 15 ani, Suketes Eva, din Odorheiu Secuiesc. „Din cercetari a reiesit ca minora, in timp ce se afla cu unchiul sau, pe strada Bega din Targu Mures, a fost luata cu forta de persoane necunoscute si introdusa…

- O fata de 15 ani din Odorheiu Secuiesc a fost rapita, luni seara, de pe o strada din Targu Mures, unde se afla impreuna cu unchiul sau, ea fiind bagata intr-un autoturism de persoane necunoscute. Politia anunta ca a fost declansat mecanismul "Alerta rapire copil", relateaza News.ro. Politia…

- Politia Romana a anuntat, luni seara, ca in jurul orei 17.40, a fost sesizata rapirea unei fete de 15 ani, Suketes Eva, din Odorheiu Secuiesc. "Din cercetari a reiesit ca minora, in timp ce se afla cu unchiul sau, pe strada Bega din Targu Mures, a fost luata cu forta de persoane necunoscute si introdusa…

- O adolescenta de doar 15 ani a fost rapita, in aceasta seara, in plina strada. Ba mai mult, fata era insoțita de unchiul sau, care a asistat neputincios la intreaga scena. El a sunat imediat la 112, dar din pacate, prea tarziu.

- Eva Suketes, 15 ani, din Odorheiul Secuiesc, Harghita, a fost luata cu forța chiar de langa unchiul sau. Cei doi se plimbau luni, 30 noiembrie, pe o strada din Tg. Mureș, in momentul in care persoane inca necunoscute au rapit-o pe minora.Rapirea s-a petrecut in jurul orei 17.40, pe strada Bega, din…

- In etapa a 8-a a Ligii 3 de fotbal, CS Olimpic Cetate Rașnov ar fi trebuit sa intalneasca, in acest sfarșit de saptamana, pe AFC Odorheiu Secuiesc. Insa, meciul a fost amanat pentru data de 11 noiembrie, din cauza infectarilor cu noul coronavirus din lotul formației din Harghita. „Noul coronavirus a…