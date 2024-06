Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, mai mulți angajați ai Centralei Nucleare de la Cernavoda au fost evacuați, dupa ce s-au inregistrat degajari de fum, existand pericolul de incendiu. Din fericire, pompierii din Constanța au venit repede cu lamuriri, declarand ca a fost vorba despre un incendiu minor. „Este vorba despre…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineata la Unitatea 2 a Centralei Nuclearelectrice de la Cernavoda. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea transmite ca nu este un pericol care sa necesite emiterea mesajului de avertizare RO-Alert catre populatie Ana Maria Stoica, purtator de cuvant: Este…

- Pompierii au intrat in alerta, marți, și au intervenit la Centrala Nuclear-Electrica de la Cernavoda. Totul, ca urmare a izbucnirii unui incendiu despre care s-a anunțat ca a fost unul „minor”. Reprezentantii ISU „Dobrogea” au precizat ca incendiul izbucnit marti la Centrala Nuclear-Electrica de la…

- Este panica in Delta Dunarii, dupa ce un hotel de renume a fost cuprins de flacari. Pompierii au intervenit deja de urgența pentru a stinge flacarile, care s-au extins rapid. Incendiu in Delta Dunarii Din primele informații, este vorba despre Hotelul plutitor GG Gociman Danube Delta Resort din localitatea…

- Un incendiu violent a izbucnit sambata, 14 aprilie 2024, la un imobil de tip P+8 situat pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din București. Pompierii au intervenit sambata pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un bloc de opt etaje, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiul București, a anunțat Inspectoratul…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut astazi o intrevedere cu directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, aflat in vizita oficiala in Romania. Premierul Marcel Ciolacu a primit vizita in Romania a directorului general al Agenției Internaționale…

- Vineri, 5 aprilie, in jurul orei 20:00, mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat pe o strada din cartierul Gheorghe Doja, din orașul Iernut, dupa ce au fost anunțați, printr-un apel la 112, ca un apartament a fost cuprins de flacari. Din primele informații, doua autospeciale ale pompierilor de la…

- Un recent sondaj național a aratat ca AUR este partidul preferat al tinerilor in prezent, conducand cu 16% in preferințele celor cu varste intre 18 și 35 de ani inaintea alegerilor parlamentare. Urmeaza USR și PNL, ambele cu 14%, PSD cu 12%, iar S.O.S. Romania, condus de Diana Șoșoaca, cu 5%. Totuși,…