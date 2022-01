ALERTĂ falsă de incendiu la Matei Balș, în Capitală! 40 de persoane au fost EVACUATE urgent Un echipaj SMURD care preda un pacient catre unitatea medicala a sesizat miros de fum in camera de garda și a fost apelat numarul de urgența 112 pentru un posibil incendiu. In acel moment, 40 de pacienți au ieșit din spital, potrivit Realitatea PLUS. Din fericire, nu au fost raportate victime.Au inceput cercetari și o ancheta pentru a stabili cauzele care au dus la declanșarea sistemului de alerta.S-a dovedit a fi o alerta falsa de incendiu. Potrivit primelor informații, s-ar fi declanșat un senzor antiefracție. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

