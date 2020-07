Alertă falsă cu bombă la Tribunalul București Cladirea Tribunalului București a fost evacuata, dupa ce un barbat a sunat, la 112, pentru a anunța ca in cladire se afla un dispozitiv exploziv. Potrivit unui comunicat, Poliția Capitalei a fost sesizata, marți, la ora 11:25, de catre un barbat despre faptul ca, la Tribunalul București, se afla un dispozitiv exploziv. Circulația rutiera pe sensul Mircea Voda catre Piața Unirii a fost restricționata. La fața locului s-a deplasat echipa pirotehnica din cadrul IGPR, iar dupa evacuarea cladirii, Politia Capitalei a anunțat ca a fost vorba despre o alarma falsa. Barbatul care a anunțat la 112 alerta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

