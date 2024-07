Alertă Extremă pentru Tulcea din cauza dronelor! Noapte agitata la granita Romaniei. Autoritatile au emis, in noaptea de marti spre miercuri, mesaj RO-Alert pentru nordul judetului Tulcea , dupa ce au fost observate mai multe drone care se apropiau de zona. Conform ISU Tulcea, localitatile in care a fost emis mesajul Ro-Alert sunt: Jijila, Grindu, Vacareni, Luncavita, Isaccea, Niculitel, Somova, Tulcea, Ceatalchioi, Nufaru, Frecatei, Hamcearca, Maliuc, Pardina, Chilia Veche, C A Rosetti, Sulina. ”In cursul noptii trecute, in jurul orei 02:20, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a emis un mesaj de tip RO-alert pentru zona de Nord… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

