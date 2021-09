Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul fotbalist brazilian Edson Arantes do Nascimento ''Pele", care va implini luna viitoare 81 de ani, se afla in continuare internat la sectia de terapie intensiva a spitalului Albert Einstein din Sao Paulo, unde se recupereaza in mod "satisfacator" dupa ce i-a fost extirpata o tumora "suspecta"…

- Decizie CNSU. Starea de alerta, prelungita cu inca 30 de zile. Guvernul a aprobat, joi, prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul Romaniei cu alte 30 de zile, a anuntat premierul Florin Citu. Masura a fost luata dupa o ședința de lucru cu CNSU, la sediul Guvernului. “Am aprobat prelungirea starii…

- In Rusia, actorul și muzicianul Peotr Mamonov a fost spitalizat cu COVID-19, a declarat soția sa Olga pentru RIA Novosti. Ea a spus ca artistul in virsta de 70 de ani a fost internat in secția de terapie intensiva al unui spital din Kommunarka. "Starea sa este evaluata ca fiind grava, el se afla acolo…